Би-би-си объявила о закрытии своего офиса в Азербайджане

Би-би-си объявила о закрытии своего офиса в Баку

Британская вещательная корпорация Би-би-си решила закрыть свой офис в Баку. Об этом сообщается на сайте азербайджанской службы издания.

Утверждается, что вынужденное решение закрыть офис этого СМИ в стране было принято после получения устного предписания из МИД республики.

При этом отмечается, что корпорация не получила письменного уведомления от правительства Азербайджана о приостановлении деятельности.

В издании добавили, что Би-би-си остановила работу своей команды в Баку до прояснения ситуации, однако продолжит распространять новости на азербайджанском языке.

В декабре 2024 года власти Нигера на три месяца запретили вещание британской телекомпании «Би-би-си» на территории страны, а также прием и передачу сигналов. Также было предписано приостановить вещание французских телеканалов France 24 и RFI.

9 февраля глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X призвал закрыть «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов), потому что «их больше никто не слушает». Он назвал эти СМИ «радикальными левыми сумасшедшими», которые «разговаривают сами с собой».

Ранее Маск заявил о многомиллиардных выплатах США неустановленным лицам.