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Пилоты НССА спасли ставший почти неуправляемым вертолет в Ставрополье

Ростех: пилоты НССА спасли едва управляемый вертолет в Ставрополье
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Ростех

Пилотам Национальной службы санитарной авиации (НССА) удалось предотвратить крушение в Ставропольском крае санитарного вертолета, который стал практически неуправляемым из-за технической неисправности. Об этом сообщил «‎Ростех»‎ в официальном Telegram-канале.

«В ходе полета они столкнулись с технической проблемой, сделавший машину практически неуправляемой. Пилоты проявили настоящие мужество и профессионализм, смогли посадить машину. Вертолет получил повреждения, однако тяжелых последствий удалось избежать»‎, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Ставрополе прокуратура организовала проверку после ЧП с вертолетом санавиации. Вопрос о необходимости принятия мер реагирования рассмотрят по итогам проверки, уточнили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость.

В МЧС России заявили, что посадка вертолета санавиации прошла жестко, но без последствий. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее ассоциация туроператоров назвала самые опасные российские аэропорты.

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