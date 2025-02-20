Прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки вертолета в Ставрополе

В Ставрополе транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки вертолета санитарной авиации «Ансат». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Вопрос о необходимости принятия мер реагирования рассмотрят по итогам проверки, добавили в ведомстве.

Незадолго до этого сообщалось, что в международном аэропорту Ставрополя вертолет санавиации «Ансат» в Ставрополе совершил аварийную посадку на специально подготовленную пену. Перед этим воздушное судно частично потеряло управляемость.

В МЧС России заявили, что посадка вертолета санавиации прошла жестко, но без последствий. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что на борту были два медика и два пилота. К моменту посадки на месте уже дежурили бригады скорой помощи. По предварительной информации, никто не пострадал.

6 февраля в нескольких километрах от подмосковного аэропорта Мячково упал легкомоторный самолет. По данным Telegram-канала 112, борт Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту были курсант и пилот-инструктор.

Ранее ассоциация туроператоров назвала самые опасные российские аэропорты.