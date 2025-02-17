Ассоциация туроператоров назвала самые опасные российские аэропорты

Аэропорты Сочи, Иркутска и Мурманска — самые опасные из-за «сложных технических характеристик». Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В России нет небезопасных, странных или экстремальных аэродромов — пилотам не приходится садиться в условиях настоящего высокогорья, на сверхкороткие полосы или в условиях бешеного трафика, отметили в АТОР.

Однако у российских воздушных гаваней есть свой «характер», определяющий сложность пилотирования.

Лидером списка самых сложных аэропортов назван сочинский международный аэропорт. Несмотря на то, что он имеет две взлетно-посадочные полосы, самолеты заходят на посадку и взлетают только с одного курса – со стороны моря. Поэтому его часто закрывают из-за метеоусловий: если с моря сесть невозможно, то больше просто неоткуда.

На втором месте аэропорт Иркутска. Там заход на посадку осуществляется со стороны плотной и близко расположенной жилой застройки, поэтому предполагается достаточно резкое снижение. Кроме того, в этой гавани довольно частые и сильные туманы из-за близости к реке Ангара.

Третьим стал аэропорт Мурмаши в Мурманской области. Пилоты рассказали, что в районе него особенно сильные ветра, из-за которых самолет может сносить.

В список АТОР также попали аэропорты Кадала в Чите, Елизово в Петропавловске-Камчатском, главный аэропорт Хакасии – Абакан, а также волгоградский Гумрак.

Ранее в Калининграде туристам из России пришлось ждать вылета в Египет более 24 часов.