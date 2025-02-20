Путин заявил, что работа судей требует стрессоустойчивости и высочайшей квалификации

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость сочетания высочайшей профессиональной квалификации и исключительной стрессоустойчивости в работе судей. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании с российскими судьями глава государства напомнил, что суды занимают вершину правовой системы, принимая окончательные и часто непростые решения. Путин обратил внимание на то, что работа судьи далека от позитивных эмоций. По его словам, принятие решений, связанных с наказанием или разрешением сложных споров, неизбежно сопряжено со стрессом. Постоянное нахождение под этим давлением требует от судей не только глубоких юридических знаний и компетентности, но и значительной психологической устойчивости. Президент подчеркнул, что именно это сочетание профессионализма и эмоциональной стабильности является залогом объективного и беспристрастного правосудия.

«Суды — это не наградные отделы, здесь работа не связана с положительными эмоциями», — указал Путин.

Сегодня президент РФ также рассказал, что за 2024 год российские военные суды рассмотрели 950 дел террористической направленности. За прошлый год по таким делам осудили 1075 человек, отметил глава государства.

Ранее Путин потребовал от судов надежно защищать права участников СВО.