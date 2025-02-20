Путин потребовал надежно защищать права участников СВО

Путин потребовал от судов РФ надежно защищать права участников СВО и их семей

Права военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО), должны быть надежно защищены государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании российских судей, передает ТАСС.

По словам главы государства, особое значение имеет судебная защита прав ветеранов СВО и членов их семей.

Путин отметил, что военные суды должны продолжать добросовестно выполнять свой профессиональный долг, надежно защищать права военных, а также обеспечивать наказания лиц, совершивших преступления.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с фондом «Защитники Отечества»‎, Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большей части регионов России.

По ее словам, власти принимают необходимые меры для того, чтобы бойцы могли проходить лечение максимально близко к дому. Голикова добавила, что с 2025 года начинают действовать 25 новых стандартов реабилитации и абилитации, которые также будут распространяться на участников СВО.

Ранее Путин отметил вклад воинов-афганцев в поддержку бойцов СВО.