ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

В ДУМ РФ отказались снимать картину о битве на Калке из-за обвинений в русофобии

Военный блогер Юрий Подоляка обвинил Духовное управление мусульман РФ в русофобии из-за картины «Калка» художника Ильдара Акжигитова, которая висит в кабинете первого зампреда организации Дамира Мухетдинова. В пресс-службе ДУМ РФ заявили «Газете.Ru», что картина, посвященная битве монголов и русского половецкого войска, напоминает о трагических последствиях разобщенности людей.

«В рабочем кабинете первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации доктора теологии Дамира Мухетдинова действительно висит картина, посвященная историческому событию 1223 года – битве на Калке. Она попала в объектив журналиста во время видеоинтервью доктора Мухетдинова, посвященного вопросам религиозной и национальной жизни татарского народа и других мусульманских народов России. Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества. К сожалению, риторика разделения россиян по сортам, попытки расколоть общество по национальному и религиозному признакам присутствуют и сегодня. Снятие картины не планируется», – сообщили в ДУМ.

В организации добавили, что современные российские тюркоговорящие мусульмане — наследники половцев, которые вместе с русскими князьями воевали с монголами.

«Относительно смысловой части картины, подчеркнем, что современные мусульманские тюркоговорящие народы России являются генетическими, языковыми и культурными наследниками половцев, которые вместе с княжеским войском защищали родные степи от монгольского нашествия. Это и показано на художественном полотне», – добавили в ДУМ.

До этого публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ, где «русские князья умирают под настилом, на котором пируют ордынцы». По мнению Дюкова, «зампред ДУМ РФ наслаждается картиной с жестоким убийством русских не только в частном порядке».

Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой РУСОФОБИИ». Подоляка считает, что картина на стене требует политической оценки.

Ранее в ДУМ сообщили, что в России издадут словарь по исламу.