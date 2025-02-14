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Картину с поверженными русскими воинами заметили в кабинете Духовного управления мусульман

Историк Дюков заметил в ДУМ картину с ордынцами, попирающими русских воинов
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Духовное управление мусульман Российской Федерации

В кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова висит картина, на которой изображены ордынцы, пирующие на телах поверженных русских воинов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале историк, член комиссии Совета при президенте по межнациональным вопросам Александр Дюков.

По его словам, художник изобразил на картине пир, который войска Золотой орды устроили прямо на телах русских воинов, побежденных в битве на Калке. Ордынцы положили на тела врагов щиты, сделав настил, на который поставили стол с едой. Также на картине можно заметить стяг со Спасом Нерукотворным — ликом Христа, который монголы используют в качестве ковра, на который один из ордынцев поставил ногу.

«Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры», — так отреагировал на картину Дюков.

23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ России из-за ранее выпущенной фетвы, разрешающей многоженство. В ведомстве сочли, что она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После прокурорского представления совет улемов ДУМ отозвал фетву.

Ранее объявивший о легализации многоженства муфтий назвал Деда Мороза вымышленным персонажем.

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