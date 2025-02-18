«Покажите, нам тоже интересно»: в ДУМ отрицают русофобские высказывания муфтия Мухетдинова

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин обвинил первого зампреда Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова в русофобии из-за высказываний о том, что фундамент российской государственности заложили татары. В пресс-службе ДУМ РФ заявили «Газете.Ru», что обвинения калужского чиновника безосновательны.

«А вы сами такое заявление Мухетдинова видели на сайте ДУМ РФ или в зарегистрированном СМИ в виде вью или комментария? Покажите, нам тоже интересно. Поскольку обвинения выдвигает господин Калугин, полагаю, он и должен показать, где такое напечатано. Мы со своей стороны все необходимые гиперссылки на сайте опубликовали», — сообщили в ДУМ.

Калужский министр обратил внимание на слова Мухетдинова после публикаций о картине «Битва на Калке» в одном из кабинетов ДУМ РФ. Калугин назвал муфтия провокатором и призвал к чисткам в организации мусульман.

«Правоохранителям нужно его отработать на предмет недавних высказываний о необязательности знания русского языка, о неучастии русских в процессе создания России и т.д. Накопилось много. Как минимум тянет на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также на фальсификацию истории. Компромиссов здесь не должно быть. Виноват — отвечай. Иначе нельзя», — написал Калугин в своем Telegram-канале.

Также, по его мнению, нужно заняться и самим ДУМ. Он считает, что организацию нужно «либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой».

До этого публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ с картиной «Битва на Калке» — на ней монгольские военачальники стоят на телах русских князей. Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ РФ в «открытой русофобии».

В пресс-службе ДУМ изначально заявили, что не будут снимать картину, однако затем сообщили о замене полотна.

Ранее Духовное управление мусульман России разрешило в стране религиозное многоженство. Через несколько дней фетву отозвали.