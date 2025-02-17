Духовное управление мусульман решило заменить скандальную картину о битве на Калке

ДУМ РФ заменит картину о битве на Калке на полотно о Великой Отечественной войне

Скандальную картину о битве на Калке уберут из рабочего кабинета первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова. Об этом заявил сам Мухетдинов, передает пресс-служба ДУМ.

Он отметил, что содержание полотна задело чувства россиян.

«Я получил конструктивную критику и принял решение убрать картину со всеобщего обозрения. Наша роль как религиозных деятелей заключается в том, чтобы сеять мир, укреплять единство и дружбу между народами», — сказал Мухетдинов.

По словам главы ДУМ, он не вкладывал в картину каких-либо спорных интерпретаций, которые «звучат в эфире», рассматривая полотно исключительно в «рамках осмысления общей истории народов Евразии». Он сообщил, что картину будет заменена на полотно о Великой Отечественной войне.

До этого публицист Александр Дюков выложил в своих соцсетях фотографию из кабинета первого зампреда ДУМ, где «русские князья умирают под настилом, на котором пируют ордынцы». По мнению Дюкова, Мухетдинов «наслаждается картиной с жестоким убийством русских не только в частном порядке».

Позже картину заметил военный блогер Юрий Подоляка и обвинил членов ДУМ в «открытой РУСОФОБИИ». По его мнению, картина на стене требует политической оценки.

Ранее в ДУМ сообщили, что в России издадут словарь по исламу.