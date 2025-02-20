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Экс-начальница управления образования Белгорода пойдет под суд

В Белгороде экс-начальницу управления образования будут судить за мошенничество
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Shutterstock

Бывшую начальницу одного из отделов управления образования Белгорода Светлану Лыкову будут судить за семь эпизодов мошенничества. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород — Молния»‎.

По версии следствия, в 2023 году Лыкова получила взятки на общую сумму 196 820 рублей. Уточняется, что Лыкова сказала руководителям дошкольных учреждений, что квалификационные тесты будут сложными, и пообещала помочь в их прохождении за деньги. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве.

11 февраля прокуратура Белгородской области утвердила обвинительные заключения в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Вероники Новиковой в рамках уголовных дел о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. В апреле прошлого года Свердловский районный суд Белгорода поместил женщину под домашний арест.

В январе обвинение потребовало приговорить бывшего мэра Белгорода Антона Иванова к 10 годам лишения свободы и обязать его выплатить многомиллионный штраф. В марте 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего чиновника по подозрению в совершении преступления коррупционной направленности.

Ранее москвичка пыталась дать взятку в несколько миллионов за усыновление конкретного ребенка.

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