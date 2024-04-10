Суд арестовал замминистра ЖКХ Белгородской области за взятку

Свердловский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Белгородской области Веронике Новиковой, которая обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Домашний арест, сегодня избрали на один месяц 24 суток по 3 июня 2024 года», — сказала собеседница агентства.

В суде добавили, что правоохранители возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Согласно Уголовному кодексу РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.

10 апреля стало известно, что Новикова задержана сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области. По данным одного из источников, вместе с чиновницей был задержан минимум еще один человек.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал руководителя одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о даче взятки чиновникам Центральной энергетической таможни ФТС РФ.

Ранее осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма подала заявление на службу в зоне СВО.