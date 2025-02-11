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Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области предстанет перед судом за получение взятки

В Белгородской области утвердили обвинительные заключения к экс-замминистра ЖКХ
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Пресс-служба правительства Белгородской области

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительные заключения в отношении заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Вероники Новиковой в рамках уголовных дел о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с ноября 2022 года по март 2024 года Новикова при содействии мужа получила от директора коммерческой организации взятку в виде денег, автомобиля Hyundai Sonata и незаконного оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 10,7 млн рублей.

Ради такого «вознаграждения» чиновница оказала помощь в заключении Фондом реформирования ЖКХ Белгородской области с указанной компанией договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в регионе.

В прокуратуре сообщили, что уголовные дела направлены в Свердловский районный суд Белгорода для рассмотрения по существу.

В апреле прошлого года Свердловский районный суд Белгорода поместил Новикову под домашний арест.

Ранее российский военный попал под суд за взятку.

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