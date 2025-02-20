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В МВД Татарстана сообщили о нехватке 4,4 тысяч полицейских

МВД: в Татарстане не хватает более 4 тысяч полицейских
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Андрей Мазунин/РИА Новости

На 1 февраля текущего года некомплект кадров в полиции Татарстана составил 23,4% или порядка 4,4 тыс. человек. Об этом заявил глава министерства внутренних дел по республике Дамир Сатретдинов, его словам приводит РБК.

Он отметил, что регион занимает пятое место в Приволжском федеральном округе по уровню некомплекта кадров в органах внутренних дел. Еще больший дефицит кадров сложился в Удмуртии, Мордовии, Пермском крае и Нижегородской области.

При этом Сатретдинов подчеркнул, что в прошлом году в Татарстане было зарегистрировано минимальное количество преступлений против личности за последние 30 лет. В 2024 году, по сравнению с 2023-м, их число сократилось с 5,6 тыс. до 5,1 тыс.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге наблюдается острая нехватка участковых — дефицит кадров достиг 45%. Наиболее сложная ситуация складывается в Центральном (71%) и в Адмиралтейском районах (56%).

Ранее Матвиенко предложила увеличить зарплату полицейским.

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