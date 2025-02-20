В Новосибирской области два человека попали в больницу после ДТП с автобусом и трактором

В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Инцидент произошел в городе Искитим, на улице Гоголя. По предварительным данным, автобус столкнулся с трактором, который следовал в попутном направлении, после чего врезался в столб.
На кадрах с места инцидента видно, что часть передней части автобуса смяло, во время ДТП он снес столб.
В момент аварии в салоне находились четыре пассажира.
«Из них за медицинской помощью обратились два человека, мужчина 1962 и женщина 1959 годов рождения, оба доставлены в Искитимскую ЦРБ», – сообщается в публикации.
Известно, что оба водителя были трезвыми. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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