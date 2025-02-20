Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области два человека попали в больницу после ДТП с автобусом и трактором

В Новосибирской области автобус с пассажирами врезался в трактор
close
Госавтоинспекция Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в городе Искитим, на улице Гоголя. По предварительным данным, автобус столкнулся с трактором, который следовал в попутном направлении, после чего врезался в столб.

На кадрах с места инцидента видно, что часть передней части автобуса смяло, во время ДТП он снес столб.

В момент аварии в салоне находились четыре пассажира.

«Из них за медицинской помощью обратились два человека, мужчина 1962 и женщина 1959 годов рождения, оба доставлены в Искитимскую ЦРБ», – сообщается в публикации.

Известно, что оба водителя были трезвыми. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого во Владивостоке из-за снежного циклона трактор упал на дорогу. Изначально средство передвижения находилось на склоне, но из-за ветра водитель не смог управлять машиной, и она полетела вниз.

Ранее водители двух трамваев не поделили дорогу и подрались в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами