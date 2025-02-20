В Новосибирской области два человека попали в больницу после ДТП с автобусом и трактором

В Новосибирской области автобус с пассажирами врезался в трактор

В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в городе Искитим, на улице Гоголя. По предварительным данным, автобус столкнулся с трактором, который следовал в попутном направлении, после чего врезался в столб.

На кадрах с места инцидента видно, что часть передней части автобуса смяло, во время ДТП он снес столб.

В момент аварии в салоне находились четыре пассажира.

«Из них за медицинской помощью обратились два человека, мужчина 1962 и женщина 1959 годов рождения, оба доставлены в Искитимскую ЦРБ», – сообщается в публикации.

Известно, что оба водителя были трезвыми. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого во Владивостоке из-за снежного циклона трактор упал на дорогу. Изначально средство передвижения находилось на склоне, но из-за ветра водитель не смог управлять машиной, и она полетела вниз.

Ранее водители двух трамваев не поделили дорогу и подрались в Казани.