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На видео попало, как трактор перевернулся во время снежного циклона во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попал трактор, который перевернулся из-за метели

Во Владивостоке трактор перевернулся из-за снежного циклона. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«В Приморье пришел сильный ветер, снег валит без остановки — больше всего досталось столице региона. На Котельникова водитель не смог удержать снегоуборщик на склоне, махина покатилась с ледяного спуска и завалилась на бок», — говорится в сообщении.

Telegram-канал NewsVLru публикует видео инцидента, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как трактор быстро едет по дороге, после чего заворачивает, переворачивается и падает на бок.

Уточняется, что водитель трактора не пострадал, из транспорта выбрался самостоятельно. После ДТП мужчина пошел греться в другой трактор.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчины вытолкали грузовик на проезжую часть и устроили автоподставу. По словам очевидцев, мужчины давно организуют аварии на улице Коммунаров. В этот раз их подготовка и ДТП попали на видео.

Ранее в Челбинске коммунальщики уронили березу на автомобиль.

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