Водители двух трамваев не поделили дорогу и подрались в Казани

В Казани водители двух трамваев подрались из-за очередности проезда по путям, сообщает 116.ru.

Драка произошла на улице Саид-Галеева, на глазах пассажиров городского транспорта. Очевидцы рассказали, что один из водителей после потасовки отказался продолжить движение, из-за чего другие трамваи также остановились. В пресс-службе «Метроэлектротранса» изданию рассказали о причине конфликта.

«Потасовка между мужчинами произошла из-за того, что водитель одного из вагонов не пропустил другого во время движения. В «Метроэлектротрансе» сказали, что по этому факту проведут служебное расследование», — отмечается в публикации.

Из-за драки обоих водителей пообещали лишить премии за культуру обслуживания пассажиров и объявить им замечания. Руководство депо взяло их работу на контроль, уточнили в «Метроэлектротрансе» и принесли извинения пассажирам.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель автобуса сбил женщину и тащил ее по городу до звонка из ГИБДД.