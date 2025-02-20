Появились кадры сгоревшего самолета после крушения в Нижегородской области

Пресс-служба МЧС Нижегородской области опубликовала фото и видео с места крушения легкомоторного самолета с двумя людьми на борту.

На кадры попало сгоревшее воздушное судно и разбросанные рядом его фрагменты.

По данным ведомства, трагедия случилась около населенного пункта Новоликеево. Легкомоторный самолет RV-7 совершил жесткую посадку и загорелся, а двоих пострадавших спасти не удалось. На место пожара приехали шесть пожарных и спасателей и две единицы техники, которые потушили огонь.

Причину случившегося выясняют следователи и прокуратура.

18 февраля сообщалось, что в аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе.

В этот же день самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.