В Якутске приземлился пассажирский самолет, который не мог сесть из-за поломки шасси

Самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщила региональная служба спасения.

Борт несколько минут не мог сесть из-за неисправности шасси. По данным ведомства, на номер оперативного дежурного службы спасения поступил вызов — в аэропорту Якутска не мог совершить посадку самолет АН-24, который должен был приземлиться в 13:15 по местному времени (7:15 мск). На борту было 34 пассажира и пять человек экипажа.

Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился. О пострадавших информации не поступало.

Этой же ночью самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто. Bombardier CRJ-900LR, прилетевший с 80 людьми на борту из Миннеаполиса, при посадке перевернулся на взлетной полосе. Пострадали по меньшей мере 18 человек. Один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы.

Местные СМИ писали, что авария произошла во время метели с сильными порывами ветра. Его скорость на земле достигала 65 км/ч, а на высоте была еще больше.

Ранее появилось видео падения самолета на трассу в Бразилии.