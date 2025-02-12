«Единая Россия» расширит форматы поддержки участников СВО

«Единая Россия» заключила соглашение с Россельхозбанком, предусматривающее расширение форматов поддержки участников СВО. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что сейчас работа с бойцами СВО ведется на базе ряда партпроектов. Например, при поддержке «Женского движения Единой России» реализуется программа социокультурной адаптации участников СВО, которые проходят реабилитацию после ранений. Кроме того, проект «Предпринимательство» запустил программу «СВОй бизнес», в который входят образовательные модули по основам предпринимательства.

В свою очередь, партпроекты «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия» направлены на профессиональное переобучение бойцов.

Как рассказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев, партпроект «Предпринимательство» подключился к реализации образовательного проекта «Школа фермера», позволяющего получить знания и навыки ведения бизнеса в сельском хозяйстве.

Он отметил, что на базе партийного проекта «Российское село» при поддержке Россельхозбанка в октябре 2025 года проведут всероссийский «Агродиктант», направленный на популяризацию профессий и преимуществ жизни на селе. Ожидается, что в нем поучаствует более 300 тыс. человек.

«Мы также продолжим работу по развитию социальной инфраструктуры на селе и обустройству сельских территорий, повышению престижа сельскохозяйственных профессий, сохранению идентичности сел и деревень», – добавил Якушев.

Как подчеркнул председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, агросектор уверенно развивается и ежегодно требует новых специалистов. По его словам, банк ведет системную работу над привлечением кадров в отрасль.

«Мы содействуем Министерству сельского хозяйства в создании агроклассов, выплачиваем стипендии наиболее талантливым студентам и аспирантам, выдаем гранты молодым ученым, масштабируем на всю страну популярный проект «Школа фермера», выпустивший уже около восьми тысяч фермеров, и, конечно, развиваем цифровую платформу для обучения и подбора персонала «Я в Агро», где уже более 30 тыс. вакансий», — сказал он.

По его словам, сотрудничество с «Единой Россией» за счет реализации совместных проектов позволит сделать еще больше