Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Следкоме отреагировали на сообщения о расследовании убийства Лермонтова

СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова
close
Павел Балабанов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России опроверг сообщения о том, что ведомство расследует убийство писателя Михаила Лермонтова. Об этом в СК заявили агентству ТАСС.

В СК прокомментировали, что информация об этом расследовании не соответствует действительности.

20 февраля в Госдуме РФ заявляли, что Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова.

24 января директор музея поэта Михаила Лермонтова Ирина Сафарова назвала условие, при котором расследование дуэли литератора может быть возможно. По ее словам, для расследования дуэли поэта необходимы новые документы и материалы, а их нет.

Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать гибель Михаила Лермонтова. Парламентарий считает, что смерть поэта была именно убийством, к которому причастны «русофобы того времени». «Газете.Ru» Бурляев сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался его обращением. При этом нашлись и те, кто считает, что для возобновления расследования нет никаких оснований, а само оно не принесет результатов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали не расследовать дуэль Лермонтова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами