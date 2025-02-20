В Следкоме отреагировали на сообщения о расследовании убийства Лермонтова

Следственный комитет (СК) России опроверг сообщения о том, что ведомство расследует убийство писателя Михаила Лермонтова. Об этом в СК заявили агентству ТАСС.

В СК прокомментировали, что информация об этом расследовании не соответствует действительности.

20 февраля в Госдуме РФ заявляли, что Следственный комитет начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова.

24 января директор музея поэта Михаила Лермонтова Ирина Сафарова назвала условие, при котором расследование дуэли литератора может быть возможно. По ее словам, для расследования дуэли поэта необходимы новые документы и материалы, а их нет.

Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать гибель Михаила Лермонтова. Парламентарий считает, что смерть поэта была именно убийством, к которому причастны «русофобы того времени». «Газете.Ru» Бурляев сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался его обращением. При этом нашлись и те, кто считает, что для возобновления расследования нет никаких оснований, а само оно не принесет результатов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали не расследовать дуэль Лермонтова.