«Дело здесь нечистое»: в Госдуме просят СК расследовать смерть Лермонтова

Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать гибель Михаила Лермонтова. Парламентарий считает, что смерть поэта была именно убийством, к которому причастны «русофобы того времени». «Газете.Ru» Бурляев сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался его обращением. При этом нашлись и те, кто считает, что для возобновления расследования нет никаких оснований, а само оно не принесет результатов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет (СК) России с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения, который есть в распоряжении агентства.

«Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. <…> Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорится в документе.

По словам Бурляева, лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины неоднократно заявляли о недобросовестности следствия, которое было проведено сразу после убийства поэта в 1841 году. В связи с этим, как сообщил депутат, необходимо провести профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к дуэли и смерти Михаила Лермонтова.

В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий рассказал, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался документами и пообещал принять это дело к расследованию.

«4 ноября я посетил председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. У нас состоялось часовое общение. Я рассказал, что я об этом думаю, и передал Александру Ивановичу документы, свой депутатский запрос о расследовании гибели Лермонтова и письма от лермонтовского общества, лермонтоведов, от криминалистов, которые расследовали и продолжают это делать, с их схемами, выкладками от потомков рода Лермонтова и обращение в Следственный комитет с просьбой расследовать эту тему. Александр Иванович с интересом все выслушал. Сказал, что это очень интересно и Следственный комитет это примет к расследованию», — сообщил Бурляев.

Пушкина и Лермонтова убили русофобы

Депутат также выдвинул свою версию того, кто мог причастен к убийству Михаила Лермонтова. И, по его словам, гибель поэта связана со смертью Александра Пушкина.

«Все взаимосвязано в исходе жизни двух наших пророков, гениев. Одни и те же лица практически завязаны, русофобы того времени. Надо разбираться. Русофобы были всегда на Руси», — отметил Бурляев.

Он также подчеркнул, что считает смерь Лермонтова на дуэли именно убийством. Депутат сообщил, что это стало ему понятно еще тогда, когда он делал фильм «Лермонтов».

«В 1986 году он не вышел на экраны, видимо, отчасти по той причине, что я намекал на тему заговора против Пушкина и против Лермонтова. Это было неприемлемо для тогдашней либеральной и латентно русофобской нашей тенденции. Но пока я делал фильм, я изучал документы, встречался с леромонтоведами, профессионалами, и уже тогда мне было понятно, что дело здесь нечистое. Расследование убийства Лермонтова было проведено недобросовестно, а может быть, даже и осознанно искажались факты», — заявил парламентарий.

Бурляев уточнил, что пуля не могла войти в тело поэта под углом 40°, если это была дуэль. Однако выдвигаемые версии о том, что Лермонтов был убит, когда еще был на лошади, или что в него стрелял из кустов киллер, быстро отвергались.

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«Проводились опыты криминалистами, отстреливались чучела. Все время топтались мы на месте — официальное лермонтоведение приняло версию дуэли, и невозможно было выйти за рамки этого более 150 лет. <…> Место, где лежал Лермонтов, оно было обильно испачкано кровью. Значит, он не был убит наповал. Сколько он умирал, мы не знаем, поэтому нужно расследование», — отметил парламентарий.

Нет оснований для расследования

Несмотря на заявление Бурляева о том, что его просьбой заинтересовались в СК, нашлись и те, кто считает, что для возобновления расследования гибели поэта нет никаких оснований, а оно само не принесет результатов. В беседе с порталом «Ридус» адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия напомнил, что, согласно ст. 24 УК РФ, в случае смерти подозреваемого или обвиняемого уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело следует прекратить. Единственным исключением является дело для реабилитации умершего, однако для этого требуется согласие его близких родственников.

«По биологическим причинам спустя почти два века после смерти поэта найти близких родственников его убийцы Мартынова вряд ли сможет даже Главное управление криминалистики СК России и убойный отдел ГУУР МВД России», — отметил Багатурия.

В свою очередь криминалист Михаил Игнатов заявил «Национальной службе новостей», что возобновлять расследование гибели Лермонтова нецелесообразно, так как никаких новых деталей выяснить не получится.

«На сегодняшний день уже нет ни очевидцев, ни исполнителей, ни возможных заказчиков. Это была дуэль, она была обоюдной, тогда так было принято. Теоретически можно по формулам вычислить, по какой траектории должна лететь пуля, анализируя вид оружия, начальную скорость полета пули, расстояние между стрелявшими. Можно рассчитать, должна ли быть прямая траектория полета или в виде параболы», — рассказал Игнатов.

При этом криминалист подчеркнул, что в России сейчас существуют более актуальные проблемы, нежели дело о гибели поэта, в котором «уже поставлена жирная точка».

«Мы уже никогда не выясним, кто там мог быть третьим лицом, кроме дуэлянтов и секундантов, кто мог спрятаться за каким-то деревом и произвести выстрел. Просто все хотят стать участниками мировой сенсации и переписать немного историю», — заключил Игнатов.