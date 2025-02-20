Депутат рассказал об отклике со стороны СК на запрос о расследовании убийства Лермонтова

Следственный комитет России начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости заявил народный артист РФ, депутат Государственной думы Николай Бурляев.

По его словам, следователи начали предметную совместную работу, в том числе технического характера.

Бурляев подчеркнул, что будет сообщать о ходе и результатах расследования.

24 января директор музея поэта Михаила Лермонтова Ирина Сафарова назвала условие, при котором расследование дуэли литератора может быть возможно. По ее словам, для расследования дуэли поэта необходимы новые документы и материалы, а их нет.

Депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет РФ с просьбой расследовать гибель Михаила Лермонтова. Парламентарий считает, что смерть поэта была именно убийством, к которому причастны «русофобы того времени». «Газете.Ru» Бурляев сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин заинтересовался его обращением. При этом нашлись и те, кто считает, что для возобновления расследования нет никаких оснований, а само оно не принесет результатов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали не расследовать дуэль Лермонтова.