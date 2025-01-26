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В России призвали не расследовать дуэль Лермонтова

Литературовед Сартаков: дуэль Лермонтова не нуждается в расследовании
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Павел Балабанов/РИА Новости

Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым не требует расследования, она прошла по правилам. Об этом РИА Новости заявил литературовед, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков.

«Если бы даже малейшие подозрения у них (секундантов) были связаны с тем, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, то это грубейшее нарушение дуэли», – сказал он.

По словам эксперта, секунданты, которые следили за дуэлью, вмешались бы при малейшем ее нарушении, так как дуэльный кодекс того времени соблюдался очень строго.

Сартаков добавил, что есть письменные свидетельства того, что дуэль проходила согласно всем правилам.

24 января директор музея поэта Михаила Лермонтова Ирина Сафарова назвала условие, при котором расследование дуэли литератора может быть возможно. По ее словам, для расследования дуэли поэта необходимы новые документы и материалы, а их нет.

Ранее депутат Госдумы Бурляев попросил СК РФ расследовать гибель Михаила Лермонтова.

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