При падении самолета в Нижегородской области погибли два человека

МЧС подтвердило гибель двух человек при падении самолета в Нижегородской области

Два человека погибли в результате падения самолета в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, трагедия случилась около населенного пункта Новоликеево. Легкомоторный самолет RV-7 совершил жесткую посадку и загорелся, в результате чего погибли два человека. На место пожара приехали шесть пожарных и спасателей и две единицы техники.

Причину случившегося выяснят следственные органы, заключили в МЧС.

18 февраля сообщалось, что в аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе.

В этот же день самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.