Прокуратура сообщила о повреждении оборудования в якутском аэропорту

В аэропорту Олекминска в Якутии нашли два сбитых фонаря светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы, оборудование мог повредить самолет из Якутска при заходе на посадку. Региональная транспортная прокуратура организовала проверку.

Этим же утром самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился. О пострадавших информации не поступало.

Этой же ночью самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто.

Ранее самолет авиакомпании Endeavor Air, выполнявший рейс для Delta Airlines, потерпел крушение в аэропорту канадского города Торонто.