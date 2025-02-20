В Подмосковье осудили троих иностранцев, у которых нашли сотни килограммов наркотиков

Домодедовский городской суд вынес приговор трем участникам ОПГ за незаконный оборот более 600 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, иностранцы вступили в ОПГ и перебрались в Россию из Турции и Колумбии. Они хранили на складе в Домодедове более 600 кг кокаина.

Подельники упаковывали наркотики с помощью специального оборудования и материалов для маскировки. Еще в 2023 году правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли запрещенные вещества.

Суд назначил мужчине и его дочери по 9,5 года колонии общего режима, а их сообщник получил 8,5 года тюрьмы и будет отбывать срок в колонии строгого режима.

До этого в Черемшанском районе Татарстана сотрудник полиции пытался продать наркотики местному жителю. По данным прокуратуры, страж порядка предложил знакомому купить у него наркотик за пять тысяч рублей, потенциальный покупатель отказался от предложения и обратился к коллегам полицейского с заявлением.

Ранее россиянин спрятал наркотики в кошачьем лотке и попался.