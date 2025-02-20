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В Подмосковье осудили троих иностранцев, у которых нашли сотни килограммов наркотиков

Домодедовский суд осудил трех иностранцев за незаконный оборот 600 кг кокаина

Домодедовский городской суд вынес приговор трем участникам ОПГ за незаконный оборот более 600 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, иностранцы вступили в ОПГ и перебрались в Россию из Турции и Колумбии. Они хранили на складе в Домодедове более 600 кг кокаина.

Подельники упаковывали наркотики с помощью специального оборудования и материалов для маскировки. Еще в 2023 году правоохранители пресекли преступную деятельность и изъяли запрещенные вещества.

Суд назначил мужчине и его дочери по 9,5 года колонии общего режима, а их сообщник получил 8,5 года тюрьмы и будет отбывать срок в колонии строгого режима.

До этого в Черемшанском районе Татарстана сотрудник полиции пытался продать наркотики местному жителю. По данным прокуратуры, страж порядка предложил знакомому купить у него наркотик за пять тысяч рублей, потенциальный покупатель отказался от предложения и обратился к коллегам полицейского с заявлением.

Ранее россиянин спрятал наркотики в кошачьем лотке и попался.

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