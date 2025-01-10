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В Москве у пассажира такси обнаружили четыре брикета и 59 свертков с мефедроном

В Москве пассажира такси задержали с почти килограммом мефедрона

В Москве 46-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после поездки в такси. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел на восьмом километре МКАД. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину и заметили в салоне прижимавшего к себе пакет пассажира, который заметно нервничал.

Во время досмотра у мужчины нашли четыре брикета с мефедроном. Помимо этого, в карманах одежды обнаружили 59 свертков, которые уже были подготовлены для сбыта.

«Общая масса изъятого запрещенного вещества составила около одного килограмма», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент фигурант находится под стражей.

До этого в Ростовской области 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после проверки документов. Когда к нему подошли сотрудники полиции для проверки документов, он выбросил из кармана сверток и укусил полицейского.

Ранее закладчики прокатили полицейского на капоте во время задержания и попали в ДТП.

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