В Москве у пассажира такси обнаружили четыре брикета и 59 свертков с мефедроном

В Москве 46-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после поездки в такси. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Инцидент произошел на восьмом километре МКАД. Сотрудники Госавтоинспекции остановили машину и заметили в салоне прижимавшего к себе пакет пассажира, который заметно нервничал.
Во время досмотра у мужчины нашли четыре брикета с мефедроном. Помимо этого, в карманах одежды обнаружили 59 свертков, которые уже были подготовлены для сбыта.
«Общая масса изъятого запрещенного вещества составила около одного килограмма», – сообщается в публикации.
Мужчину задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент фигурант находится под стражей.
До этого в Ростовской области 27-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после проверки документов. Когда к нему подошли сотрудники полиции для проверки документов, он выбросил из кармана сверток и укусил полицейского.
Ранее закладчики прокатили полицейского на капоте во время задержания и попали в ДТП.