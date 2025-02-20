Депутаты отклонили законопроект о переносе индексации пенсий

Госдума отклонила законопроект о переносе индексации пенсий на 1 января

Госдума на пленарном заседании отклонила проект закона о переносе даты индексации страховых пенсий. Об этом сообщил ТАСС.

Авторы инициативы предлагали производить индексацию страховых пенсий и фиксированных выплат к страховой пенсии не с 1 февраля, а с 1 января, а после проводить их доиндексацию.

В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметили, что в данный момент существует общий порядок индексации различных социальных выплат с 1 февраля. Кроме страховых пенсий, индексации подлежат пособия, материнский капитал и другие выплаты.

Комитет считает, что данная инициатива требует проработки и обсуждения после возврата к индексации страховых пенсий в общем порядке.

19 февраля министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%.

До этого депутат Светлана Бессараб назвала «крайне необходимой» инициативу вести перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее экономист рассказал, кто получит прибавку к пенсии в марте.