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В России проиндексируют социальные пенсии

Котяков: социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75%
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, индексация социальных пенсий в России проводится ежегодно 1 апреля.

«Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить доходы для 4,2 миллиона человек. Всего на данную индексацию в 2025 году в федеральном бюджете предусмотрено порядка 85 миллиардов рублей», — отметил Котяков.

В министерстве уточнили, что около 3,5 миллиона получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения — это участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных, техногенных катастроф.

До этого «Парламентская газета» сообщала, что в России хотят установить минимальный размер ежемесячной надбавки к пенсиям всех ветеранов труда на уровне не менее 2 тыс. рублей и обеспечить их ежегодную индексацию.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии.

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