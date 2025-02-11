В Госдуме оценили идею изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Инициатива вести перерасчет страховой пенсии для работающих российских пенсионеров на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) является «крайне необходимой». Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она подчеркнула, что россиянам важно накапливать дополнительные ИПК для последующего увеличения выплат. Однако депутат отметила, что повышение коэффициента является достаточно сложным процессом, потому что требует дополнительных средств.

«Но вместе с тем это вполне справедливо, поскольку работодатель за пенсионера выплачивает полный тариф страховых взносов, при этом возврат пенсионеру идет только на 3 балла», — добавила Бессараб.

По ее словам, эта инициатива также простимулирует пенсионеров продолжать работать, что важно в условиях нехватки кадров на трудовом рынке. Это также позволит создавать более хорошие условия для обеспечения достойных выплат нынешним пенсионерам, поскольку 22% от зарплаты сотрудника работодатель направляет на формирование пенсии ее действующим получателям, заключила она.

Накануне депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, направленный на перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. Согласно инициативе, ежегодная индексация выплат будет рассчитываться по максимальному индивидуальному пенсионному коэффициенту — 10 баллов вместо текущих 3.

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