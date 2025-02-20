Расследование дела о нападении на церковь и синагогу в Дербенте завершено

СК завершил следствие по делу обвиняемого в нападении на синагогу в Дербенте

Следователи завершили расследование дела в отношении обвиняемого в нападении на церковь и синагогу в Дербенте Магомеда Кагирова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия по делу Кагирова завершены, сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела», — сказал он.

23 июня 2024 года в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляв их из автоматов. Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки были сыновья бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Участников нападения задержали, им предъявили обвинение в терроризме.

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявлял, что теракты, произошедшие в Дагестане и подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», во многом стали возможны из-за просчетов властей.

Ранее в ФСБ заявили о планах задержанных в Каспийске взорвать церковь.