Причастных к нападениям в Дагестане обвинили в терроризме

Участникам нападений в Махачкале и Дербенте, совершенных 23 июня, предъявили обвинение в терроризме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«В центральном аппарате СК РФ продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по фактам вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте. После совершенных преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в публикации.

Уточняется, что причастные к нападениям в Дагестане заключены судом под стражу.

В ведомстве добавили, что на причастность к совершению нападений проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с ЧП. В пресс-службе СК добавили, что следствие проведет «всестороннее и объективное расследование, чтобы никто из причастных к этим терактам не ушел от уголовной ответственности».

До этого председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что задержанные сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые являются братьями боевиков, устроивших теракт в республике 23 июня, освобождены из-под ареста.

23 июня в Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов.

Одновременно с этим боевики открыли стрельбу в Махачкале. В составе махачкалинской группировки и находились сыновья Магомеда Омарова. Они обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина и находящуюся неподалеку синагогу. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Магомеда Омарова арестовали в день теракта на 10 суток за мелкое хулиганство. Газета «Коммерсантъ» писала, что статья, по которой арестовали экс-главу района, была только предлогом для следствия, чтобы выиграть время и «без спешки заняться немелким делом». После освобождения бывшего чиновника снова задержали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане рассказали о подлости отца террористов Омаровых.