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Генпрокурор РФ связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами властей

Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане стали возможны из-за просчетов властей

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Теракты, произошедшие в Дагестане и подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», во многом стали возможны из-за просчетов властей. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает РИА Новости.

По его словам, совершением этих террористических актов был брошен вызов правоохранительной системе РФ и всему российскому обществу.

«Во многом это стало возможным вследствие допущенных просчетов со стороны уполномоченных органов власти, что требует от нас принципиально другого уровня проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму», – сказал генпрокурор.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Полицейские ликвидировали пятерых нападавших.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сидения.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

Ранее МЧС раскрыло обстоятельства поджога «Крокуса» в день теракта.

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