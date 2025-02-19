Путин дал поручение по гражданским и военным беспилотникам

Президент России Владимир Путин поручил активно развивать производство гражданских и военных беспилотников. Он сделал это во время совещания на базе научно-производственного предприятия «Радар ммс», сообщает РИА Новости.

Глава государства обратил внимание, что одним из ключевых направлений работы завода является создание современных беспилотных авиационных систем как для гражданского сектора, так и для вооруженных сил. Он отметил, что следует активно развивать два этих направления.

«Об этом мы неоднократно говорили. Все поручения на этот счет уже даны и доводятся до руководства предприятия», — добавил российский лидер.

19 февраля Путин посетил в Санкт-Петербурге предприятие «Радар ммс», которое является одним из лидеров в области радиоэлектроники, точного приборостроения и программного обеспечения. Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, микроэлектроникой и другим оборудованием. Вместе с Путиным на заводе побывали первый вице-премьер России Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Ранее в Кремле назвали размер инвестиций в отрасль беспилотников.