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Путин посетил в Петербурге завод по созданию беспилотников

Путин посетил «Радар ммс» в Петербурге, где производятся беспилотники

Президент России Владимир Путин посетил в Санкт-Петербурге предприятие «Радар ммс», которое является одним из лидеров в области радиоэлектроники, точного приборостроения и программного обеспечения. Об этом пишет ТАСС.

Предприятие занимается беспилотными авиасистемами, а также комплексами морского базирования, микроэлектроникой и другим оборудованием. Вместе с Путиным на заводе побывали первый вице-премьер Денис Мантуров и помощник президента РФ Алексей Дюмин.

«Предприятие вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности России, разрабатывает и поставляет автоматизированные системы и комплексы для высокоточного оружия», — заявил лидер РФ.

Уточняется, что «Радар ммс» трижды (в 2010, 2015 и 2019 годах) удостоен благодарности президента РФ за «большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности и достигнутые трудовые успехи». В 2022 году коллектив предприятия наградили почетным знаком «За успехи в труде».

До этого Владимир Путин пообещал посетить Обуховский завод в Санкт-Петербурге. Это металлургическое и машиностроительное предприятие, входящее в концерн «Алмаз-Антей». Президент также сообщил о тесном взаимодействии с генеральным директором концерна Яном Новиковым. Глава государства подчеркнул, что регулярно с ним общается и обсуждает «некоторые вопросы».

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