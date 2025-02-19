В Карачаево-Черкесии завершили поиски пропавших туристов

В Карачаево-Черкесии завершили поиск пропавших туристов. Об окончании поисково-спасательной операции сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Айтек Сикалиев.

«В Карачаево-Черкесии обнаружены тела двух туристов, которые спасатели транспортируют в поселок Архыз», — сказал он.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что третьего участника группы сотрудники МЧС России передали медицинским специалистам, он был доставлен в Зеленчукскую центральную больницу.

В МЧС напомнили, что в горах Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение, существует угроза схода лавины.

ЧП произошло 19 февраля в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под лавину. Одному из них удалось выбраться и вызвать спасателей МЧС.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства также сообщили, что альпинист, которому удалось спастись во время схода лавины в горах Карачаево-Черкесии, нашел тела двух погибших туристов, он достал их тела из-под снежного завала.

Ранее сотрудники МЧС спасли трех туристов с горы в Адыгее.