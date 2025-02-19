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Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал ЧП со сходом лавины на туристическую группу

Глава Карачаево-Черкесии Темрезов: поиски попавших под лавину людей продолжаются
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Денис Абрамов/РИА Новости

В Карачаево-Черкесии к месту схода лавины выдвинулись 34 спасателя и шесть единиц техники, поиски двух пропавших туристов продолжаются. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

Политик уточнил, что ЧП произошло 19 февраля в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе региона. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под лавину. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

«Поисково-спасательные работы по поиску двух туристов продолжаются. Ситуацию держу на личном контроле. <...> В случае необходимости, будут привлечены дополнительные силы и средства», — отметил Темрезов.

Глава республики обратился к туристам и попросил не игнорировать требование о регистрации самостоятельных походов в региональном МЧС.

Ранее удачливый лыжник дважды за день выжил во время схода лавины в Австрийских Альпах.

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