Глава Карачаево-Черкесии прокомментировал ЧП со сходом лавины на туристическую группу

В Карачаево-Черкесии к месту схода лавины выдвинулись 34 спасателя и шесть единиц техники, поиски двух пропавших туристов продолжаются. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

Политик уточнил, что ЧП произошло 19 февраля в районе балки Орленок Софийской поляны в Зеленчукском районе региона. Три человека из незарегистрированной туристической группы попали под лавину. Одному из них удалось выбраться и вызвать МЧС.

«Поисково-спасательные работы по поиску двух туристов продолжаются. Ситуацию держу на личном контроле. <...> В случае необходимости, будут привлечены дополнительные силы и средства», — отметил Темрезов.

Глава республики обратился к туристам и попросил не игнорировать требование о регистрации самостоятельных походов в региональном МЧС.

Ранее удачливый лыжник дважды за день выжил во время схода лавины в Австрийских Альпах.