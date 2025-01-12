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Швейцарский полковник рассказал, как Россия может открыть путь в Одессу

Полковник Бод: партизаны могут открыть войскам России путь в Одессу
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Yulii Zozulia/Global Look Press

Партизанское движение в Одессе может помочь российским войскам открыть путь в Одессу. Об этом заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. <...> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», — сказал отставной полковник.

Бод добавил, что Россия не будет разрушать Одессу. При этом, по словам экс-сотрудника разведки, партизаны могли бы поддержать наступление российских войск, а также поспособствовать избавлению города от властей Украины.

В ноябре прошлого года депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к России. По словам парламентария, власти всегда недооценивали жителей юга страны в их «пророссийских взглядах» и не поддерживали до конца украинцев, «которые держали там государственническую позицию».

Ранее военный эксперт назвал главную задачу российских войск в зоне СВО в 2025 году.

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