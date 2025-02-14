На юге Украины поврежден объект припортовой инфраструктуры

Объект припортовой инфраструктуры получил повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Он написал, что зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры.

В ночь на 14 февраля в Одесской области объявлялась воздушная тревога. СМИ Украины сообщали о взрывах в Одессе и Южном.

До этого сообщалось, что в Днепре (российское название Днепропетровск) прозвучали взрывы.

11 февраля Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ ударили по пункту временной дислокации ВСУ.