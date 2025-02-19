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Мошенники стали красть данные россиян, представляясь сотрудниками маркетплейса

Мошенники представляются сотрудниками Wildberries для кражи денег и данных
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Alexsey t17/Shutterstock

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейса Wildberries, чтобы украсть личные данные и деньги россиян. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Злоумышленники звонят россиянам и сообщают им об истечении срока хранения товара на пункте выдачи. Для продления они просят назвать код из СМС-сообщения, которое придет на телефон.

«Он (код) нужен для того, чтобы украсть данные клиента — например, от личного кабинета на «Госуслугах» — или списать средства с его банковской карты», — пояснили в пресс-службе.

Недавно в Калининграде мужчина решил стать криптовалютным инвестором и отдал мошенникам взятые в кредит деньги. Россиянин взял в кредит 1,2 млн рублей и отправил их на счета, указанные злоумышленниками, а затем стал ждать обещанной лжеброкером прибыли.

Незадолго до этого в Кирове пожилая женщина отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей.

Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.

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