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Десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери

В Челябинской области десятилетний мальчик отдал мошенникам сбережения матери
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Shutterstock

В Челябинской области десятилетний мальчик повелся на уловки мошенников и оставил мать без сбережений. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Ребенок играл в одну из онлайн-игр и увидел рекламу о раздаче виртуальных денег. Он перешел по ссылке, после чего с мальчиком связался аферист, который сообщил, что на счет его матери якобы случайно перевели деньги. Неизвестный запугал школьника — он заявил, что у его семьи будут проблемы, если не «вернуть» средства.

Ребенок испугался и последовал инструкциям аферистов. Он взял телефон матери и отправил мошенникам 90 тысяч рублей. Затем злоумышленники попросили его сменить пароль в интернет-банке, и тогда ребенок понял, что его обманули.

Пытаясь скрыть случившееся от матери, он удалил все сообщения. Однако она все равно заметила пропажу денег и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российская пенсионерка лишилась дома из-за телефонных аферистов.

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