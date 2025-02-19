Российская пенсионерка потеряла почти 1,4 млн рублей, поверив мошенникам

В Кирове пожилая женщина отдала мошенникам почти 1,4 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

С пенсионеркой связался неизвестный, который представился «работником пенсионного фонда». Аферист попросил ее назвать коды из СМС-сообщений от «Госуслуг».

Затем пожилой россиянке позвонила «сотрудница Центробанка», которая убедила женщину, что ее персональными данными завладели преступники, и теперь ее деньги в опасности. Якобы защитить средства от похищения она предложила с помощью их перевода на «безопасный счет».

Пенсионерка поверила злоумышленникам и последовала их инструкциям. Она обналичила средства и перевела на счета преступников суммарно почти 1,4 млн рублей. «Сотрудница Центробанка» обещала выйти на связь, чтобы якобы объяснить, как вернуть сбережения. Через несколько дней пожилая кировчанка поняла, что ее обманули.

Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.