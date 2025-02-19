Россиянин решил стать криптовалютным инвестором и отдал мошенникам 1,2 млн рублей

В Калининграде мужчина решил стать криптовалютным инвестором и отдал мошенникам взятые в кредит деньги. Об этом со ссылкой на УСВД России по региону сообщает mk-kaliningrad.ru.
Неизвестный, представившийся брокером, пообещал горожанину заработок на покупке криптовалюты. Мужчина поверил лжеспециалисту и начал следовать его советам.
Так россиянин взял в кредит 1,2 млн рублей и отправил их на счета, указанные злоумышленниками, а затем стал ждать обещанной лжеброкером прибыли. Однако в какой-то момент аферисты перестали выходить на связь, а вернуть вложенные средства не получилось.
Калининградец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее десятилетний мальчик решил защитить семью и отдал мошенникам сбережения матери.