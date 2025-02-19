Компания Gucci зарегистрировала свой бренд в России. Это следует из данных Роспатента.

Заявка была подана 2 июня 2023 года, а государственная регистрация состоялась 18 февраля 2025 года.

На фоне последних геополитических событий появляется информация о том, что некоторые зарубежные бренды хотят вернуться на российский рынок. Например, Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники сообщал, что сеть американских кофеен Starbucks задумалась о том, чтобы вернуться на российский рынок и возобновить работу.

Экономист Антон Любич заявил, что первыми работу возобновят платежные системы Visa и MasterCard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

Как отметил директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков, разговоры о возможном возвращении западных компаний в Россию опередили даже прошедшие накануне переговоры в Эр-Рияде. Это говорит о том, что иностранные бизнесмены об этом «думают постоянно».

Ранее была названа причина, которая помешает трем мировым автобрендам вернуться в РФ.