Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: иностранные бизнесмены вынужденно ушли из РФ и давно хотят вернуться

Глава Vector Market Research Чумаков: иностранный бизнес давно хочет вернуться
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Разговоры о возможном возвращении западных компаний в Россию опередили даже прошедшие накануне переговоры в Эр-Рияде. Это говорит о том, что иностранные бизнесмены об этом «думают постоянно», считает директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Покинуть страну их фактически вынудили, при этом ничего не дав взамен, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Массовый уход зарубежных компаний из России произошел под давлением американских и европейских политиков. При этом неверно полагать, что, как это принято говорить, они потеряли только 4-6% от приходящегося на РФ оборота.

«Здесь важно помнить не только про объем продаж, но и про рентабельность. Наш рынок для многих брендов, и для автомобильных, и для предприятий легкой промышленности, является существенно более емким, существенно более рентабельным, чем многие другие рынки, например, европейские», — подчеркнул Чумаков.

Говоря о возможном возвращении Visa и MasterCard, он напомнил о важности продолжать обеспечивать развитие российских платежных систем – например, «Мир». По мнению эксперта, важно добиваться, чтобы она и дальше выходила на зарубежные рынки. Что касается в целом возобновления работы иностранных компаний в России, то необходимо обеспечить равные условия для конкуренции всех игроков рынка, заключил Чумаков.

Напомним, экономист Антон Любич отмечал, что возвращение зарубежных компаний в РФ возможно при соблюдении трех условий: снятие санкций, свободная логистика и свободные платежи. Он подчеркивал, что уходили организации не только из-за политического давления, но и из-за технического усложнения работы в России.

Ранее было названо условие возвращения Visa и MasterCard в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами