Эксперт: иностранные бизнесмены вынужденно ушли из РФ и давно хотят вернуться

Разговоры о возможном возвращении западных компаний в Россию опередили даже прошедшие накануне переговоры в Эр-Рияде. Это говорит о том, что иностранные бизнесмены об этом «думают постоянно», считает директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Покинуть страну их фактически вынудили, при этом ничего не дав взамен, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Массовый уход зарубежных компаний из России произошел под давлением американских и европейских политиков. При этом неверно полагать, что, как это принято говорить, они потеряли только 4-6% от приходящегося на РФ оборота.

«Здесь важно помнить не только про объем продаж, но и про рентабельность. Наш рынок для многих брендов, и для автомобильных, и для предприятий легкой промышленности, является существенно более емким, существенно более рентабельным, чем многие другие рынки, например, европейские», — подчеркнул Чумаков.

Говоря о возможном возвращении Visa и MasterCard, он напомнил о важности продолжать обеспечивать развитие российских платежных систем – например, «Мир». По мнению эксперта, важно добиваться, чтобы она и дальше выходила на зарубежные рынки. Что касается в целом возобновления работы иностранных компаний в России, то необходимо обеспечить равные условия для конкуренции всех игроков рынка, заключил Чумаков.

Напомним, экономист Антон Любич отмечал, что возвращение зарубежных компаний в РФ возможно при соблюдении трех условий: снятие санкций, свободная логистика и свободные платежи. Он подчеркивал, что уходили организации не только из-за политического давления, но и из-за технического усложнения работы в России.

Ранее было названо условие возвращения Visa и MasterCard в Россию.