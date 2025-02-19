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Названа причина, которая помешает трем мировым автобрендам вернуться в РФ

Mash: Volkswagen, Mitsubishi и Volvo не смогут вернуться в РФ на прежних условиях
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autohome.com.cn

Ушедшие из России Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не смогут вернуться на прежних условиях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Это связано с тем, что производства ушедших компаний заняли новые собственники. Например, на бывшей площадке Volkswagen и Mitsubishi производятся китайские автомобили HAVAL. Похожая ситуация наблюдается на бывших заводах Volvo Trucks.

«Все их производства обзавелись российскими собственниками, без возможности обратного выкупа. Единственный вариант для тех, кто захочет вернуться, — строить свои заводы с нуля без прежних льгот», — говорится в сообщении.

19 февраля председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что запрос на возвращение в Россию направили уже более 300 зарубежных компаний. Среди них компании Samsung и Hyundai.

Процесс возвращения на российский рынок иностранных бизнесменов уже идет: так, в 2023 году работу возобновили 20 компаний, в прошлом году — еще 240, отметил Аксаков.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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