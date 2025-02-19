Раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию

На фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. Первыми, по мнению экономиста Антона Любича, работу возобновят платежные системы Visa и MasterCard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора. В беседе с Tsargrad.tv он назвал три главных условия для возвращения зарубежных компаний в страну.

Первым условием эксперт назвал политическое решение, то есть саму отмену санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании. Второе условие — это свободная логистика, а третье — свободные платежи. Только при выполнении всех трех этих условий международные компании смогут вернуться и полноценно возобновить работу. Важно, что, хотя уходили они во многом под политическим давлением, решающим фактором стало создание условий, функционировать в которых было тяжело, подчеркнул экономист.

«Все же и технически работать им было очень сложно. Потому что необходимо обеспечивать бесперебойную доставку товаров, необходимо их оплачивать, — пояснил он. — Когда оба эти канала обременены, то, естественно, полноценно функционировать бизнес не может даже при наличии сильного желания».

Одними из первых в Россию вернутся Visa и MasterCard, потому что именно с отмены финансовых ограничений начнется снижение санкционного давления, считает Любич. Это поможет американским властям сохранить доллар доминирующей валютой, так как восстановление доступа России к финансовой системе и активам развеют подозрения Китая и Индии. Это будет первым, что постараются сделать в США, заключил экономист.

Напомним, инвестбанкир Евгений Коган отмечал, что при достижении необходимых договоренностей на возвращение Visa и Mastercard уйдет не более двух месяцев. При этом, по его мнению, сделать они это смогут только на условиях российской стороны, то есть при коллаборации с компанией «Мир».

Ранее США назвали условие отмены санкций против России.