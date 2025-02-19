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Челябинскому депутату стало плохо в суде от названного прокурором срока

В Челябинской области депутату Рощупкину стало плохо во время суда
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Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

Во время судебного заседания в Златоусте Челябинской области депутату местного горсобрания Виктору Рощупкину пришлось вызывать скорую помощь. Он почувствовал себя плохо после того, как услышал срок, который запрашивал для него гособвинитель, сообщил Ura.ru источник.

«Прокурор запросил для Рощупкина три года лишения свободы в колонии общего режима. После этого Рощупкину стало плохо, пришлось вызывать скорую», — сообщил источник издания.

В связи со случившимся судебное заседание, которое должно было состояться по делу Рощупкина 18 февраля, перенесли на 13 марта. Причиной для этого решения официально названы «другие основания для отложения дела».

Рощупкина обвиняют по трем криминальным эпизодам, два из них связаны с мошенничеством в сфере ЖКХ, третий — с хищением 161,3 тыс. рублей из бюджета Златоуста. По версии следствия, эти деньги депутат потратил на презервативы, элитный алкоголь, средства от простатита и бытовую технику. Сообщается, что обвиняемый полностью погасил ущерб.

19 февраля также сообщалось о задержании экс-депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, в доме бывшего парламентария прошли обыски.

Ранее в Москве задержали трех экс-заместителей Чубайса.

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