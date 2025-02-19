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Бывшего депутата горсобрания Сочи задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-депутата горсобрания Сочи Эксузяна задержали по делу о мошенничестве
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил источник «Известий».

По данным источника, в отношении Эксузяна возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. В доме экс-депутата прошли обыски.

Эксузян был избран депутатом сочинского городского собрания в 2010 году. Но в 2022-м лишился своего статуса из-за того, что скрывал доходы и имеющееся в его собственности имущество. В 2023 году Центральный районный суд Сочи конфисковал у него 110 млн рублей, дом и участок площадью 1 га в микрорайоне Мамайка.

А в Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук. Его подозревают в хищении средств бойцов СВО. По версии следствия, Реук, занимая должность депутата, предлагал участникам СВО получить госнаграды, выплаты за ранения и освобождение от дальнейшей службы. Полученные деньги он присвоил себе, о чем в скором времени стало известно сотрудникам ФСБ. Против него возбудили два дела о мошенничестве, а также о покушении на мошенничество.

Ранее в Москве задержали трех экс-заместителей Чубайса.

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